Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Красноярске два человека погибли, еще один в больнице после падения подъемника на стройке

22.3.2022 20:09

Фото: vk.com



Прокуратура Красноярского края приступила к проверке после гибели рабочих на строительной площадке. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, еще один человек пострадал, его доставили в больницу.



ЧП случилось на территории микрорайона "Тихие зори" в Свердловском районе Красноярска. В ходе предварительного разбирательства установлено, что фасадно-механический подъемник с рабочими рухнул с высоты 10 этажа. В тот момент сотрудники подрядной организации ООО СК "Аверс-монтаж" осуществляли строительные работы.



Двое пострадавших от полученных повреждений погибли на месте, еще одного экстренно доставили в больницу. Сведения о состоянии работника, который был госпитализирован, пока не приводятся.



По факту происшествия уже завели уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности во время строительства, которое повлекло за собой по неосторожности гибель двух человек).



Автор: Злата Богатова

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