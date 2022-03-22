|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Красноярске два человека погибли, еще один в больнице после падения подъемника на стройке
22.3.2022 20:09
Фото: vk.com
Прокуратура Красноярского края приступила к проверке после гибели рабочих на строительной площадке. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, еще один человек пострадал, его доставили в больницу.
ЧП случилось на территории микрорайона "Тихие зори" в Свердловском районе Красноярска. В ходе предварительного разбирательства установлено, что фасадно-механический подъемник с рабочими рухнул с высоты 10 этажа. В тот момент сотрудники подрядной организации ООО СК "Аверс-монтаж" осуществляли строительные работы.
Двое пострадавших от полученных повреждений погибли на месте, еще одного экстренно доставили в больницу. Сведения о состоянии работника, который был госпитализирован, пока не приводятся.
По факту происшествия уже завели уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности во время строительства, которое повлекло за собой по неосторожности гибель двух человек).
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|