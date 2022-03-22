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В одном из магазинов Омска умер подросток
22.3.2022 10:20
Фото: ekoboz.ru
Следственные органы Омской области выясняют обстоятельства внезапной смерти подростка.
ЧП случилось в магазине "Светофор" накануне, 21 марта, рассказали представители регионального ведомства.
Как сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова, юноша внезапно умер в минувший понедельник, 21 марта, примерно в 16 часов по местному времени в магазине "Светофор".
Причины смерти 14-летнего подростка выясняются. Согласно имеющимся данным, юноша мог умереть из-за имевшегося у него хронического заболевания, на фоне которого возник острый корональный синдром.
В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза, отмечается в сообщении регионального следственного ведомства.
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