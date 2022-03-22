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В Доминиканской Республике фиксируется рост детской смертности


22.3.2022 09:23
В Доминиканской Республике фиксируется рост детской смертностиФото: rtr-vesti.ru

В Доминиканской Республике за период с начала года медики зафиксировали 486 случаев летального исхода у детей из-за болезней, которые находятся под особым наблюдением. Маленькие пациенты погибают, заразившись столбняком, лихорадкой денге, лептоспирозом и менингококковой инфекцией, передают зарубежные СМИ.

По данным официальной статистики, в стране все чаще стали регистрировать случаи заражения и смерти среди новорожденных младенцев. За последние два месяца в Доминиканской Республике скончалось более шестидесяти дети возраста до 27 дней, сообщает агентство Listin Diario со ссылкой на местных медиков.

Специалисты связывают повышение показателей с сезонов дождей, на фоне которого сформировалась благоприятная для развития различных патогенов обстановка.

Ранее агентство Human Rights Watch сообщило, что в Афганистане в последние два месяца скончались порядка 13 тыс. детей грудного возраста. В среднем по стране в день умирало более 170 младенцев. Причиной этого, отмечалось в специальном докладе, стало недоедание, а также заболевания, связанные с голодом.

Автор: Злата Богатова

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