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В Доминиканской Республике фиксируется рост детской смертности
22.3.2022 09:23
Фото: rtr-vesti.ru
В Доминиканской Республике за период с начала года медики зафиксировали 486 случаев летального исхода у детей из-за болезней, которые находятся под особым наблюдением. Маленькие пациенты погибают, заразившись столбняком, лихорадкой денге, лептоспирозом и менингококковой инфекцией, передают зарубежные СМИ.
По данным официальной статистики, в стране все чаще стали регистрировать случаи заражения и смерти среди новорожденных младенцев. За последние два месяца в Доминиканской Республике скончалось более шестидесяти дети возраста до 27 дней, сообщает агентство Listin Diario со ссылкой на местных медиков.
Специалисты связывают повышение показателей с сезонов дождей, на фоне которого сформировалась благоприятная для развития различных патогенов обстановка.
Ранее агентство Human Rights Watch сообщило, что в Афганистане в последние два месяца скончались порядка 13 тыс. детей грудного возраста. В среднем по стране в день умирало более 170 младенцев. Причиной этого, отмечалось в специальном докладе, стало недоедание, а также заболевания, связанные с голодом.
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