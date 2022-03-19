Новости шоу-бизнеса

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Human Rights Watch: В Афганистане за два месяца умерло 13 тыс. детей


19.3.2022 20:19
Human Rights Watch: В Афганистане за два месяца умерло 13 тыс. детейФото: imag.one

Агентство Human Rights Watch сообщает о существенном росте показателей младенческой смертности в Афганистане в последние два месяца.

Как указано в соответствующем отчете организации, за период с начала 2022 года в стране уже скончались порядка 13 тыс. детей грудного возраста.

В течение последних двух месяцев в Афганистане в среднем в день умирало более 170 младенцев, сообщает Human Rights Watch. Причиной столь высокой смертности стало недоедание, а также заболевания, связанные с голодом, отмечается в докладе, который цитируют зарубежные СМИ.

В ООН вновь выразили обеспокоенность из-за отсутствия продовольственной безопасности и кризиса недоедания, который сохраняется сейчас в Афганистане. По данным организации, в сравнении с июлем 2021 года, когда на пороге голода находились 14 млн жителей страны, сейчас в таком положении оказались уже порядка 23 миллионов афганцев.

Ранее ООН направила запрос о предоставлении около 5 миллиардов долларов на предотвращение гуманитарной катастрофы в Афганистане, однако средства на эти нужны до сих пор не поступили. Отмечается, что в Соединенных Штатах сохраняются разного рода юридические проволочки, которые препятствуют оказанию гуманитарной поддержки афганцам в объеме 3,5 миллиарда долларов из валютных резервов Афганистана.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 320

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