Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые установили возраст мумии из раннескифского кургана

21.3.2022 23:16

Фото: cod33.ru



Российским ученым удалось определить возраст скифской девочки из Сарыг-Булунского могильника.



Статья об исследовании, которое проводили специалисты из СПбГЭТУ "ЛЭТИ", появилась в "Уральском историческом вестнике".



Останки девочки археологи обнаружили на правом берегу Енисея еще в 1988 году. Погребение сразу же вызвало большое внимание исследователей. Как сообщали ученые, частично мумифицированное тело ребенка находилось в выдолбленном изнутри стволе дерева.



Возле мумифицированного тела историки нашли значительное количество артефакты, многие из которых сравнимы с предметами, обычно встречающимися в могилах воинов, например, шлем, лук и колчан со стрелами. Проведя рентгенографические исследования, ученые заметили новые артефакты, в частности, нож, который был спрятан в колоде.



Первоначально ученые полагали, что речь идет о мужском захоронении. Однако анализ, проведенный с использованием современных технологий, показал, что останки принадлежат девочке. В новом исследовании применялся метод микрофокусной цифровой рентгенографии. Это позволило определить митохондриальную гаплогруппу девочки: D4g2. По словам ученых, такая группа имеет широкое распространение на территории Восточной и Центральной Азии.



Кроме того, специалисты выяснили, что ребенку было 6-7 лет. Богатые и разнообразные артефакты свидетельствуют о том, что семья девочки имела высокий социальный статус. Ученые также заметили на костях мумии линии Харриса, которые указывают на сильный стресс. По мнению исследователей, девочка страдала от рахита и могла испытывать тяжелые физические нагрузки.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 112

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 20.3.2022 10:51 Найден ген, способный защитить от болезни Паркинсона

Найден ген, способный защитить от болезни Паркинсона 19.3.2022 14:03 Рогозин: Россию могут отключить от GPS

Рогозин: Россию могут отключить от GPS 19.3.2022 13:35 Череп кита возрастом 36 млн лет найден в перуанской пустыне

Череп кита возрастом 36 млн лет найден в перуанской пустыне 14.3.2022 15:54 Поисковика «Яндекса» больше нет в настройках браузера Mozilla Firefox

Поисковика «Яндекса» больше нет в настройках браузера Mozilla Firefox 11.3.2022 06:01 «ВКонтакте» фиксирует всплеск активности пользователей