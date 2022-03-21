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Ученые установили возраст мумии из раннескифского кургана


21.3.2022 23:16
Ученые установили возраст мумии из раннескифского курганаФото: cod33.ru

Российским ученым удалось определить возраст скифской девочки из Сарыг-Булунского могильника.

Статья об исследовании, которое проводили специалисты из СПбГЭТУ "ЛЭТИ", появилась в "Уральском историческом вестнике".

Останки девочки археологи обнаружили на правом берегу Енисея еще в 1988 году. Погребение сразу же вызвало большое внимание исследователей. Как сообщали ученые, частично мумифицированное тело ребенка находилось в выдолбленном изнутри стволе дерева.

Возле мумифицированного тела историки нашли значительное количество артефакты, многие из которых сравнимы с предметами, обычно встречающимися в могилах воинов, например, шлем, лук и колчан со стрелами. Проведя рентгенографические исследования, ученые заметили новые артефакты, в частности, нож, который был спрятан в колоде.

Первоначально ученые полагали, что речь идет о мужском захоронении. Однако анализ, проведенный с использованием современных технологий, показал, что останки принадлежат девочке. В новом исследовании применялся метод микрофокусной цифровой рентгенографии. Это позволило определить митохондриальную гаплогруппу девочки: D4g2. По словам ученых, такая группа имеет широкое распространение на территории Восточной и Центральной Азии.

Кроме того, специалисты выяснили, что ребенку было 6-7 лет. Богатые и разнообразные артефакты свидетельствуют о том, что семья девочки имела высокий социальный статус. Ученые также заметили на костях мумии линии Харриса, которые указывают на сильный стресс. По мнению исследователей, девочка страдала от рахита и могла испытывать тяжелые физические нагрузки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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