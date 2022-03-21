Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жителя Дудинки обвиняют в убийстве 3-месячной дочери

21.3.2022 17:03

Фото: sledcom.ru



Жителя Красноярского края арестовали по делу о гибели ребенка, информирует пресс-служба СУ СКР региона.



Трагическое происшествие зафиксировано в Дудинке, где погибла девочка, появившаяся на свет лишь три месяца назад.



Жителю Дудинки предъявили обвинение в убийстве дочери, передает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Уголовное дело возбудили по п."в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, который заведомо для виновного находился в беспомощном состоянии). Суд удовлетворил ходатайство следователей и вынес решение об аресте отца погибшей девочки.



В момент гибели ребенка мужчина находился в сильном алкогольном опьянении, в мать девочки в ту ночь дома отсутствовала - была в гостях. Как поясняет мужчина, его дочь плакала, поэтому он взял ее на руки. Отправившись в туалет вместе с младенцем, он запнулся об унитаз, после чего упал. Пытаясь встать, он сел на новорожденную дочь, а потом уснул.



Чудовищное происшествие зафиксировано ночью 18 марта в квартире одного из домов в Дудинке. Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти младенца стало сдавливание грудной клетки. Тело девочки обнаружили полицейские, которые были вызваны соседями, проживающие в квартире этажом ниже. Они обратились в аварийную службу, передав сигнал о затоплении.



По данным полиции, их сотрудникам пришлось вскрывать дверь в жилое помещение. При осмотре квартиры правоохранители установили, что в ванной комнате находится мужчина, который сидит на собственном ребенке. К тому времени девочка уже не подавала признаков жизни.



Автор: Злата Богатова

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