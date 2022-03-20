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AZUR air из-за санкций отменила вывозной рейс из Египта в РФ
20.3.2022 18:41
Фото: vk.com
Отменен вывозной рейс AZUR air, который авиакомпания планировала осуществить из Египта в Россию.
Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, отметив, что представители Росавиации сейчас активно взаимодействуют с египетской стороной, чтобы согласовать новый рейс.
Рейс 686 авиакомпании AZUR air из Египта и несколько других пришлось отменить из-за санкционных ограничений, объявленных в отношении РФ властями Соединенных Штатов, пояснила Зарина Догузова. По ее словам, в сложившейся ситуации Росавиация совместно с соответствующими египетскими структурами совместно ведут работу по организации вылета в самое ближайшее время.
Догузова подчеркнула, что остающимся на территории Египта гражданам РФ необходимо оставаться на связи с их туроператорами, чтобы вовремя получать актуальные сведения обо всех изменениях в вылете.
Туроператоры сейчас продлевают своим клиентам проживание за собственный счет, указано в сообщении. Всех россиян, которые пока еще не получили возможность возвратиться в РФ, предполагается расселить в гостиницы и в полной мере обеспечить всем необходимым, отметила в своем телеграм-канале глава Ростуризма.
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