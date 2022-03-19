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Череп кита возрастом 36 млн лет найден в перуанской пустыне


19.3.2022 13:35
Череп кита возрастом 36 млн лет найден в перуанской пустынеФото: survivetheark.com

Палеонтологам удалось установить возраст древнего кита, останки которого были найдены в прошлом году на территории Перу, сообщает AFP.

По мнению специалистов, доисторическое ископаемое существовало около 36 миллионов лет назад.

Исследователи смогли восстановить полный череп архаического кита, выяснив, что речь идет о представителе вымершего рода базилозавров. Существа являлись наиболее крупными хищниками эпохи позднего эоцена, отмечают специалисты. Киты обладали вытянутым телом, длина которого могла доходить до двадцати метров, а также имели крупные челюсти, усеянные острыми зубами.

Первые китообразные образовались от наземных млекопитающих примерно 55 миллионов лет назад. К началу позднего периода эоцена, т.е. в промежутке между 56 и 34 миллионами лет назад, такие существа в полной мере адаптировались к обитанию в водных условиях.

У базилозавров также сохранялись редуцированные задние конечности, представлявшие собой "наследство" от сухопутных предков. По мнению некоторых палеонтологов, в процессе плавания тело базилозавров могло изгибаться, как это происходит у змей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 296

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