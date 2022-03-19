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Ален Делон решился на уход из жизни при помощи эвтаназии


19.3.2022 13:03
Ален Делон решился на уход из жизни при помощи эвтаназииФото: obovsyom.com

Знаменитый французский киноактер Ален Делон решился на эвтаназию.

86-летний артист обратился с соответствующей просьбой к своему сыну Энтони, передают зарубежные СМИ.

Легендарный артист попросил своего сына Энтони помочь ему умереть, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на французское издание Le Point. По словам Алена Делона, достигнув определенного возраста, люди должны иметь "право свалить к черту по-тихому, не проходя больниц, уколов и прочего".

В прошлом Ален Делон уже не раз публично выражал готовность уйти из жизни по собственной воле, высказываясь на эту тему в различных интервью.

В последние годы артист проживает в Швейцарии, законодательство которой разрешает проведение эвтаназии. В прошлом году этой возможностью воспользовалась супруга Алена Делона Натали. Она прибегла к эвтаназии после того, как в течение нескольких лет боролась с онкологическим заболеванием. Врачи диагностировали у нее рак поджелудочной железы.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что актер, продюсер и музыкант Брюс Уиллис, в прошлом являвшийся одним из наиболее высокооплачиваемых артистов Голливуда, вынужден завершить карьеру в кино из-за прогрессирующей деменции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 323

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