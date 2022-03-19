|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ален Делон решился на уход из жизни при помощи эвтаназии
19.3.2022 13:03
Фото: obovsyom.com
Знаменитый французский киноактер Ален Делон решился на эвтаназию.
86-летний артист обратился с соответствующей просьбой к своему сыну Энтони, передают зарубежные СМИ.
Легендарный артист попросил своего сына Энтони помочь ему умереть, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на французское издание Le Point. По словам Алена Делона, достигнув определенного возраста, люди должны иметь "право свалить к черту по-тихому, не проходя больниц, уколов и прочего".
В прошлом Ален Делон уже не раз публично выражал готовность уйти из жизни по собственной воле, высказываясь на эту тему в различных интервью.
В последние годы артист проживает в Швейцарии, законодательство которой разрешает проведение эвтаназии. В прошлом году этой возможностью воспользовалась супруга Алена Делона Натали. Она прибегла к эвтаназии после того, как в течение нескольких лет боролась с онкологическим заболеванием. Врачи диагностировали у нее рак поджелудочной железы.
Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что актер, продюсер и музыкант Брюс Уиллис, в прошлом являвшийся одним из наиболее высокооплачиваемых артистов Голливуда, вынужден завершить карьеру в кино из-за прогрессирующей деменции.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|