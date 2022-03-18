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Минобороны Украины признало потерю выхода к Азовскому морю
11:38
Фото: imag.one
Министерство обороны Украины подтвердило, что ВС страны потеряли выход к Азовскому морю.
Соответствующее заявление появилось сегодня на официальной странице военного ведомства в соцсети Facebook, передает ТАСС.
Как указывает украинское ведомство, наступающим силам удалось добиться успеха на территории Донецкого оперативного района. В результате Украина на время утратила выход к Азовскому морю.
В начале марта российская сторона информировала о том, что передовые подразделения народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области. Как заявил 1 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, донецкие силовики соединились с отрядами российской армии, после чего украинским военным был полностью отрезан доступ к Азовскому морю.
24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.
Ранее в Минобороны подтвердили захват российских солдат-срочников на территории Украины. Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, установлены факты присутствия военнослужащих срочной службы среди подразделений ВС РФ, которые проводят военную спецоперацию. "Все такие военнослужащие", подчеркивалось в сообщении, были незамедлительно выведены в РФ.
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