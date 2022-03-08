Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Минобороны подтвердили захват российских солдат-срочников на Украине

18:35

Фото: vk.com



Российские солдаты-срочники были захвачены во время спецоперации на Украине, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает агентство "Интерфакс".



Ранее глава РФ Владимир Путин в своем поздравлении с 8 марта заявил, что срочников на Украину не отправляют.



По словам Конашенкова, подтвердилось присутствие военнослужащих срочной службы среди подразделений ВС РФ, которые сейчас проводят военную спецоперацию на территории Украины. Как заявил официальный представитель российского Минобороны, "все такие военнослужащие" к настоящему времени уже выведены в РФ.



В ходе сегодняшнего брифинга Конашенков сообщил, что одно из подразделений, которые выполняли задачи тылового обеспечения, было атаковано диверсантами. В результате нападения нацбатальона оказались захвачены несколько российских военных, среди которых были и служащие срочной службы. Представитель Минобороны РФ пояснил, что уже "предпринимаются исчерпывающие меры", направленные на недопущение появления срочников в места боевых действий, а также прилагаются все усилия в целях освобождения захваченных российских военнослужащих.



Накануне президент РФ Владимир Путин, поздравляя россиянок с Международным женским днем, заявил о том, что на Украине нет и не будет солдат-срочников. По его словам, в военной спецоперации также не будут задействованы резервисты из запаса.



24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.



Российские власти намерены "стремиться к демилитаризации и денацификации Украины", чтобы перед судом предстали все, кто причастен к многочисленным кровавым преступлениям, жертвами которых становились представители мирного населения, включая россиян. Президент РФ Владимир Путин заявил об этом в обращении в ночь на четверг, которое транслировалось по телевидению. Сложившиеся обстоятельства требуют от Москвы "решительных и незамедлительных действий", подчеркивал в своем видеообращении Путин.



Автор: Злата Богатова

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