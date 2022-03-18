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ДТП с девятью погибшими в Техасе мог спровоцировать 13-летний водитель
18.3.2022 21:15
Фото: report.az
За рулем пикапа, врезавшегося в микроавтобус, в котором ехали члены мужской и женской студенческих команд по гольфу, мог находиться 13-летний подросток, пишут американские СМИ. По уточненным данным, жертвами дорожной аварии стали девять человек, включая водителя и пассажира пикапа.
В ходе продолжающегося расследования установлено, что 13-летний подросток находился за рулем пикапа, который столкнулся с микроавтобусом с университетскими командами по гольфу. Ранее власти подтвердили, что в аварии погибли шесть студентов из мужской и женской сборных.
Среди тех, кто находился в микроавтобусе, выжили лишь два человека, передает телевизионный канал NBC. С тяжелыми травмами их госпитализировали, состояние пострадавших медики оценивают как критическое.
Со ссылкой на источники в полиции Техаса отмечается, что у микроавтобуса, в котором ехали гольфисты, прямо перед столкновением лопнуло одно из передних колес. Специалисты продолжают расследование инцидента, выясняя причины и все обстоятельства трагического происшествия.
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