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Песков объяснил прерывание трансляции выступления Путина в «Лужниках»
18.3.2022 20:05
Фото: aif.ru
Техническим сбоем объяснил прервавшуюся трансляцию сегодняшней речи главы РФ Владимира Путина в "Лужниках" его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Как отметил официальный представитель Кремля, полное выступление президента выйдет в повтор через минуту, сообщает ТАСС.
Сегодня на большой спортивной арене "Лужники" в Москве прошел концерт-митинг с участием главы РФ. Торжественное мероприятие, организованное в честь воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, было начато в 15 часов. Выступая перед собравшимися, Владимир Путин вновь сделал акцент на том, что целью спецоперации, которую российские силовики проводят сейчас на территории Украины, является избавление людей от геноцида.
Прерванную трансляцию выступления президента его пресс-секретарь объяснил "техническим сбоем", который случился на сервере. Песков при этом заверил, что уже "буквально через минуту" зрители получат возможность увидеть полную версию речи Путина. В тот момент в эфире телевизионного канала "Россия-24" (ВГТРК) уже вновь можно было увидеть выступление президента, отмечают средства массовой информации.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы государства о том, что очищение общества от предателей будет способствовать укреплению России. Люди, показавшие себя предателями в такие непростые времена, сами покидают свои посты либо покидают Россию, разъяснил официальный представитель Кремля. По его словам, в сложившейся ответственной ситуации становится видна сущность многих людей, и они "сами исчезают из нашей жизни".
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