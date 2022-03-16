Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кремле разъяснили заявление Путина о самоочищении общества

14:15

Фото: vesty.co.il



Те, кто показывает себя предателями в непростые времена, сами покидают свои посты либо покидают Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о том, что очищение общества от предателей будет способствовать укреплению России.



По словам Дмитрия Пескова, в такие нелегкие времена и в сложившейся ответственной ситуации становится видна сущность многих людей, которые "показывают себя, по-русски говоря, предателями". Официальный представитель Кремля пояснил, что такие граждане "сами исчезают из нашей жизни".



Комментируя заявление главы РФ, его пресс-секретарь отметил, что кто-то сейчас покидает пост, уходит из активной служебной жизни, а "кто-то покидает страну". В результате происходит очищение. Песков добавил, что нарушившие закон люди несут "наказание в соответствии с судебными решениями".



Говоря о количестве россиян, которые "хотят не просто эмоционально, а действенно поддерживать президента", Песков заявил, что речь идет о подавляющем большинстве.



Пресс-секретарь главы РФ также высказался о призывах снятия Аркадия Дворковича с должности председателя фонда "Сколково". Возможность дальнейшей работы в этом качестве зависит лишь его собственного решения, заявил официальный представитель Кремля. Говоря о поддержке кандидатуры Дворковича на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) Песков пояснил, что позиция этой международной организации "расходится коренным образом" с позицией российских властей.



Ранее в Mother Jones появилось интервью Дворковича, где он говорил о необходимости прекратить боевые действия на территории Украины. Вскоре после этого единороссы потребовали с позором уволить его из "Сколково". Как подчеркивал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, мнение председателя фонда необходимо воспринимать как "национал-предательство". По словам Турчака, "самоочищение нашего общества" нужно начать со "Сколково", и Дворкович свой выбор сделал.



Автор: Злата Богатова

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