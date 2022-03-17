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Женская сеть myJulia.ru
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В России могут блокировать YouTube
18:21
Фото: severpost.ru
Роскомнадзор может блокировать доступ к видеохостингу YouTube уже сегодня, 18 марта, либо на следующей неделе, передает РИА Новости.
Со ссылкой на источник, близкий к РКН, отмечается, что это предполагалось сделать еще на прошлой неделе.
Как пояснил источник агентства, доступ к видеохостингу YouTube предполагалось запретить еще несколько дней назад, но блокировку перенесли из-за ситуации, связанной с мерами в отношении компании Meta.
Напомним, 4 марта 2022 года в России было объявлено о решении блокировать доступ к сети Facebook, которая принадлежит компании Meta Platforms, Inc. Пользователи на территории РФ не могут общаться на этой платформе, потому что за период с октября 2020 года российской стороной было выявлено двадцать шесть случаев дискриминации со стороны Facebook в отношении российских СМИ и информационных ресурсов. В течение нескольких последних дней указанная соцсеть ограничила доступ к аккаунтам РИА Новости, ТК "Звезда", порталов "Лента.ру" и "Газета.ру", а также ряду других, сообщалось в официальном заявлении РКН.
Ранее в Роскомнадзоре объяснили блокировку TJournal. По данным ведомства, это произошло из-за публикаций фейковой информации, речь шла о сведениях, касающихся жертвах среди российских военнослужащих и гражданского населения Украины. Доступ к интернет-ресурсу TJournal в России ограничили на основании требования Генпрокуратуры РФ.
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