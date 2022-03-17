Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Попавший под санкции миллиардер Фридман заявил, что не может заплатить уборщице

17.3.2022 19:14

Фото: days.ge



Российский миллиардер Михаил Фридман дал интервью изданию Bloomberg Businessweek, рассказав о житейских невзгодах, с которыми ему пришлось столкнуться из-за заморозки счетов.



В прошлом состояние 57-летнего уроженца Львова оценивалось в 14 млрд долларов.



По словам миллиардера Михаила Фридмана, он потерял возможность свободно распоряжаться собственными капиталами. После внесения в очередной санкционный список оказались заблокированными счета и карты основателя Альфа-банка, передает Bloomberg Businessweek.



Обладающий 15,5 млрд долларов (по версии Forbes), Фридман вынужден обращаться к правительству Великобритании с просьбой о выдаче ему денег. Предполагается, что власти королевства должны определить, насколько "разумен" запрос бизнесмена, а затем разрешить снятие средств. Как утверждают авторы статьи, на текущие расходы Фридману ежемесячно может быть выдано не более 2 500 фунтов стерлингов (около 3 300 долларов).



В сложившейся ситуации, признался Фридман, ему приходится разбираться, каким образом справляться даже с относительно небольшими расходами, включая оплату услуг уборщицы. Бизнесмен допустил, что может убирать дом самостоятельно, а также вспомнил, как в студенческие годы "жил в маленькой комнате общежития еще с четырьмя мужчинами". Однако через более чем тридцать лет повторение таких событий стало для него неожиданным, констатировал предприниматель.



По словам Фридмана, он практически оказался "в плену". Бизнесмен также отметил, что кроме особняка в Лондоне и дома в Москве, у него нет никакой недвижимости.



После включения в санкционный список Фридман покинул совет директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon, которому принадлежит российский "Вымпелком".



Напомним, в конце февраля пресса цитировала письмо бизнесмена, адресованное сотрудникам инвестиционной компании LetterOne с центром в Лондоне. В своем послании Фридман, имеющий активы на Украине, выразил надежду на скорейшее прекращение конфликта в регионе, а также подчеркнул, что "кризис будет стоить жизней". События, разворачивающиеся сейчас на Украине, способны нанести "урон двум нациям, которые были братьями сотни лет", констатировал Фридман. Предприниматель выразил глубокую привязанность к украинскому и российскому народам и подчеркнул, что происходящее в последние дни расценивает как трагедию для жителей обеих стран.



Как сообщалось ранее, несколько дней назад проукраинские активисты захватили особняк в центре Лондона, который принадлежит российскому предпринимателю Олегу Дерипаске. На фасаде дома можно было увидеть баннеры с лозунгами в поддержку Украины.



Автор: Злата Богатова

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