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Единороссы требуют с позором уволить Дворковича из «Сколково»
19:30
Фото: scandaly.ru
Депутаты Государственной думы от "Единой России" настаивают на увольнении главы фонда "Сколково" Аркадия Дворковича.
Как подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак, председателя следует с позором снять с его высокой должности, сообщает ТАСС.
По словам Андрея Турчака, в западных СМИ появились публикации, в которых Аркадий Дворкович позволил себе в негативном ключе комментировать спецоперацию ВС РФ на территории Украины. Высказывания такого рода необходимо воспринимать как "национал-предательство", подчеркнул представитель "Единой России". Турчак также заявил, что "самоочищение нашего общества" нужно начать с фонда "Сколково", и Дворкович свой выбор сделал.
Ранее в Mother Jones появилось интервью Дворковича, где он призывал к прекращению боевых действий на территории Украины.
Председатель фонда "Сколково" также выступил за отказ от проведения шахматных турниров в России и Белоруссии. Заявление было сделано от имени Международной шахматной федерации, которую возглавляет Дворкович. Позднее он пояснил, что следует обеспечить защиту российских спортсменов на фоне значительного международного давления.
Ранее стало известно, что замглавы Олимпийского комитета Норвегии (NIF) покидает пост после отстранения спортсменов из РФ и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. Как подчеркнул Ойвинд Ваттердал, его личные ценности разошлись с позицией остальных членов организации. По его словам, подобные действия комитета не соответствуют представлениям о сути спорта, и он не хочет в будущем "ассоциироваться" с такими решениями NIF.
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