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Кузбасский пенсионер отдал мошенникам более 2 млн рублей
17.3.2022 13:33
Фото: kaluga24.tv
Правоохранительные органы Кемеровской области выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого лишился своих сбережений 84-летний житель города Новокузнецка.
Пожилой мужчина продал квартиру и перевел на счет, указанный мошенниками, свыше двух миллионов рублей.
О случившемся сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. По данным полиции, пожилой житель Кузбасса получил в соцети послание от незнакомца, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник заявил пенсионеру, что на его квартиру якобы незаконно оформили договор купли-продажи. Мошенник пояснил, что с мужчиной свяжется сотрудник банка и поможет сохранить жилье.
Через некоторое время на связь с потерпевшим вышел злоумышленник, выдававший себя за представителя банка. Он убедил пенсионера не только перевести накопления в размере 430 тыс. рублей на "безопасный счет", но и продать квартиру, чтобы вырученные деньги также направить на указанный ему счет. Сразу после того, как пожилой мужчина последовал этим рекомендациям, мошенники перестали брать трубку. Заподозрив неладное, житель Новокузнецка поспешил обратиться в правоохранительные органы.
По итогам проверки возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
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