Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Киевом погиб американский журналист Брент Рено

05:40

Фото: omg.md



В городе Ирпень Киевской области убит американский 51-летний журналист Брент Рено, передают СМИ.



Гражданин Соединенных Штатов вместе с колумбийским коллегой Хуаном Арредондо собирал материалы для проекта издания Time.



По данным ряда источников, Брент Рено готовил репортаж о беженцах. Накануне, 13 марта, американский журналист получил смертельное ранение. Сведения о гибели Рено подтвердили представители журнала Time. В редакции заявили, что опустошены этой потерей. По словам коллег журналиста, он находился в регионе уже несколько недель. В последние дни он готовил материалы для проекта Time Studios, связанного с кризисом беженцев.



Как сообщает The New York Times, сопровождавший американца Хуан Арредондо был ранен. Официальных комментариев от представителей руководства Соединенных Штатов пока не последовало. Не уточняются и обстоятельства, при которых ранили журналиста.



По данным СМИ, в Instagram одной из больниц Киева появилась запись с Арредондо. На этом видео колумбиец рассказывает об обстреле, которому подвергся их автомобиль. По словам журналиста, это случилось около блокпоста, расположенного в городе Ирпень. Арредондо не пояснил, кто мог атаковать машину, а также ничего не сообщил о судьбе Рено.







Автор: Злата Богатова

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