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Лилия Гильдеева ушла с НТВ и покинула Россию
16.3.2022 10:14
Фото: vk.com
Известная телеведущая Лилия Гильдеева уволилась с телеканала НТВ, где проработала больше десяти лет, передают российские СМИ.
По словам звезды, покинув РФ, она планирует "провести время со своей семьей и прийти в себя".
45-летняя Лилия Гильдеева уехала из России, рассказал Илья Варламов. Блогер также отметил, что журналистка уволилась с канала НТВ, где работала на протяжении более десяти лет. Представители телеканала позднее подтвердили, что Гильдеева больше не является их сотрудницей.
Позднее экс-коллега журналистки Алексей Пивоваров передал ее сообщение, пояснив, что Лилия Гильдеева пока не имеет своего Telegram-канала. Она пояснила, что покинула НТВ по собственному желанию, а также выразила благодарность за поддержку. Гильдеева отметила, что получила гораздо больше слов поддержки, чем ожидала.
По словам Гильдеевой, она пока не готова подробнее комментировать изменения в своей жизни и хочет "прийти в себя", находясь в окружении близких.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал хулиганством действия редактора "Первого канала" Марины Овсянниковой, которая внезапно появилась за спиной ведущей в прямом эфире. Сотрудница телеканала держала плакат с пацифистскими заявлениями и выкрикивала соответствующие реплики. Позже ее привлекли к административной ответственности, выписав штраф.
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