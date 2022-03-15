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Песков назвал хулиганством действия сотрудницы «Первого канала»


15.3.2022 21:34
Песков назвал хулиганством действия сотрудницы «Первого канала»Фото: smi2.net

Хулиганством назвал действия редактора "Первого канала" Марины Овсянниковой, которая внезапно появилась за спиной ведущей в прямом эфире, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сотрудница телеканала держала плакат с пацифистскими заявлениями и выкрикивала соответствующие реплики.

Пресс-секретарь президента РФ дал комментарий по поводу инцидента, случившегося накануне, 14 марта, в ходе вечернего эфира информационной передачи "Время". Редактор Марина Овсянникова внезапно возникла за спиной ведущей с пацифистским плакатом, после чего на "Первом канале" была начата служебная проверка.

По словам Пескова, речь идет о хулиганстве, передает агентство "Интерфакс". Обстоятельства произошедшего сейчас выясняет "телеканал и кому это положено", отметил официальный представитель Кремля.  На уточняющий вопрос журналистов, будут ли Овсянникову проверять на предмет распространения фейковых сведений, пресс-секретарь президента пояснил, что прямой эфир любого телевизионного канала представляет собой "особое измерение", поэтому для сотрудников имеет место "особая ответственность".

Говоря о работе "Первого канала", официальный представитель Кремля указал, что речь в данном случае идет о предоставлении гражданам "качественной, своевременной, очень оперативной и объективной информации".

Позже столичный Останкинский суд признал Овсянникову виновной в административном правонарушении. За появление в прямом телеэфире с пацифистским плакатом в соответствии с ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ей выписали штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее доступ к порталу TJournal в России был блокирован из-за публикаций фейковой информации. Как заявили в Роскомнадзоре, речь шла о сведениях, касающихся жертвах среди российских военнослужащих и гражданского населения Украины. В официальном сообщении РКН указывалось, что доступ к интернет-ресурсу TJournal в России ограничили на основании требования Генпрокуратуры РФ, потому что портал размещал публикации, в которых содержались недостоверные и при этом общественно значимые сведения. Действующее российское законодательство за такого рода правонарушения предусматривает уголовную ответственность. Виновным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 181

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