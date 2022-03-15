Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Православная церковь в Амстердаме разрывает связь с РПЦ

15.3.2022 06:36

Фото: livejournal.com



Русский православный приход святителя Николая Мирликийского в Амстердаме принял решение о прекращении отношений с Московским патриархатом.



Как указано на официальном сайте религиозной организации, причиной этого стали действия российских военных, которые проводят масштабную спецоперацию на Украине.



В приходе отметили, что амстердамским священникам, выразившим свою позицию по конфликту на Украине, начали поступать угрозы. С учетом этого 14 марта было проведено внеочередное заседание, на котором приняли решение разорвать связи с Русской православной церковью (РПЦ).



Отмечается, что участвовавшие в заседании священнослужители были единогласны во мнении о том, что они теперь не могут "осуществлять свое служение в составе Московского патриархата". Представители прихода также указали на необходимость сохранять "духовно безопасную обстановку" для верующих.



Амстердамские православные священники уже попросили включить их приход в состав митрополии Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, направив официальное послание митрополиту Афинагору.



Ранее в МИД РФ осудили погром православной церкви в Оксфорде. Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова объяснила случившееся растущим уровнем русофобии в Великобритании. По ее словам, власти королевства сейчас продолжают культивировать подобные настроения среди жителей страны.



Проникшие в храм на рассвете злоумышленники похитили ценности, которые представляют большое значение для местного церковного сообщества и верующих. Грабители также вынесли из храма денежные средства, собранные прихожанами для украинских беженцев, отметила Захарова. По ее словам, такие "дьявольские плоды" приносит инициированная лично главой британского МИД Лиз Трасс "кампания русофобии и фейков".



Автор: Злата Богатова

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