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В МИД РФ осудили погром православной церкви в Оксфорде
13.3.2022 17:08
Фото: vologda-mitropolia.ru
Растущим уровнем русофобии в Великобритании можно объяснить погром, который был устроен в церкви Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде, заявили в МИД РФ.
В ведомстве осудили настроения, которые, по их данным, власти сейчас продолжают культивировать среди жителей королевства.
О нападении, которому подверглась церковь Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде, сообщила официальный представитель отечественного внешнеполитического министерства Мария Захарова. В своем телеграм-канале дипломат рассказала, что проникшие в храм на рассвете злоумышленники похитили ценности, которые представляют большое значение для местного церковного сообщества и верующих.
Грабители также вынесли из храма денежные средства, собранные прихожанами для украинских беженцев, отметила представительница российского министерства.
По словам Марии Захаровой, такие "дьявольские плоды" сейчас приносит инициированная лично главой британского МИД Лиз Трасс "кампания русофобии и фейков". Пресс-секретарь МИД РФ уточнила, что речь идет о месте, где британскому министру выдавался диплом.
Никольская церковь (церковь Святителя Николая, англ. St Nicholas Church), которая находится в Оксфорде, входит в Сурожскую епархию РПЦ. Сурожскую епархию, объединяющую приходы на территории Великобритании и Ирландии, учредили в 1962 году.
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