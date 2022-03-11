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Поисковика «Яндекса» больше нет в настройках браузера Mozilla Firefox


15:54
Поисковика «Яндекса» больше нет в настройках браузера Mozilla FirefoxФото: vk.com

Разработчик браузера Mozilla Firefox исключил из навигационного бара поисковик "Яндекса", передают российские СМИ.

Как пояснил бывший топ-менеджер российской компании, ссылка на этот сервис пропала и из окошка, где можно выбрать вариант поиска в настройках.

Российские пользователи сообщают о пропаже поисковика "Яндекса" из навигационного бара Mozilla Firefox. Как отметил в своем в Telegram программист Григорий Бакунов, в прошлом являвшийся топ-менеджером "Яндекса", поиск в Firefox по умолчанию был изменен на Google. Бакунов отметил, что "Яндекса" теперь нет и в окошке выбора поиска в настройках. По мнению Бакунова, изменения в функциях были сделаны по инициативе самой Mozilla Corporation.

Представители "Яндекса" от каких-либо комментариев пока воздерживаются.

Напомним, в конце января сотрудников "Яндекса" было решено перевести на удаленный формат деятельности, как это происходило ранее во время пиков коронавирусной пандемии. Как пояснял тогда управляющий директор компании Тигран Худавердян, многие работники хотели бы сейчас быть ближе к их семьям, потому что им "эмоционально тяжело".

Отмечалось, что в "Яндексе" продолжают поиски решения сложностей, связанных с возможным понижением доходов штата по причине падения котировок. Дело в том, что порядка 60% коллектива являются участниками программы опционов на расписки компании. Когда российские власти объявили о начале спецоперации на территории Украины, стоимость акций "Яндекса" снизилась почти вдвое.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 269

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