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В США иранка напала на мужчину , чтобы отомстить за генерала Сулеймани
14.3.2022 15:37
Фото: smi2.net
Правоохранительные органы Соединенных Штатов расследуют вооруженное нападение, которому во время романтического свидания подвергся американец.
В покушении на убийство обвиняют 21-летнюю уроженку Ирана Нику Никубин.
Девушка после задержания объяснила мотивы своих действий желанием отомстить за смерть иранского генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, сообщает телевизионный канал KLAS.
В ходе начатого расследования установлено, что пора договорилась о романтическом свидании на одном из сайтов знакомств. Во время встречи девушка завязала своему спутнику глаза, а потом нанесла удар ножом. Пострадавшему мужчине удалось выбраться из гостиничного номера и позвать на помощь.
Полиция задержала иранку вскоре после инцидента. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Суд вынес решение об аресте подозреваемой.
Генерал Касем Сулеймани погиб 3 января 2020 года в Багдаде. Командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции и ряд официальных лиц Ирака получили смертельные ранения в результате удара, который был нанесен американскими военными.
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