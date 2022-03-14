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В США иранка напала на мужчину , чтобы отомстить за генерала Сулеймани


14.3.2022 15:37
В США иранка напала на мужчину , чтобы отомстить за генерала СулейманиФото: smi2.net

Правоохранительные органы Соединенных Штатов расследуют вооруженное нападение, которому во время романтического свидания подвергся американец.

В покушении на убийство обвиняют 21-летнюю уроженку Ирана Нику Никубин.

Девушка после задержания объяснила мотивы своих действий желанием отомстить за смерть иранского генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, сообщает телевизионный канал KLAS.

В ходе начатого расследования установлено, что пора договорилась о романтическом свидании на одном из сайтов знакомств. Во время встречи девушка завязала своему спутнику глаза, а потом нанесла удар ножом. Пострадавшему мужчине удалось выбраться из гостиничного номера и позвать на помощь.

Полиция задержала иранку вскоре после инцидента. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Суд вынес решение об аресте подозреваемой.

Генерал Касем Сулеймани погиб 3 января 2020 года в Багдаде. Командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции и ряд официальных лиц Ирака получили смертельные ранения в результате удара, который был нанесен американскими военными.

Автор: Злата Богатова

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