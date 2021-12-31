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Мученики Сулеймани и Аль-Мохандис помогли искоренить терроризм, заявил иранский посол
31.12.2021 15:16
Фото: sltrib.com
Погибшие два года назад мученики Касем Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандис способствовали искоренению терроризма на Ближнем Востоке, заявил иранский посол в Багдаде Ирадж Масджеди, выступая на официальном мероприятии, приуроченном к годовщине гибели командующего КСИР и бывшего командира Подразделений народной мобилизации Ирака (PMU), передает IRNA.
Как передает иранское информационное агентство, Ирадж Масджеди выступил с речью на мемориальной церемонии, которая была посвящена второй годовщине гибели командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса, в прошлом возглавлявшего Подразделения народной мобилизации Ирака (PMU).
По словам иранского дипломата, благодаря крови этих двух мучеников исламское сопротивление получило возможность усилить продвижение. После гибели военачальников преступления американских властей оказались еще более очевидны для всего мира, подчеркнул Масджеди.
3 января 2020 года при ракетном ударе по международному аэропорту Багдада погиб начальник иранского спецподразделения "Кудс" КСИР. Останки Касема Сулеймани удалось опознать по кольцу на пальце. Прилетевшего в Ирак военачальника встречали заместитель командующего шиитским ополчением страны Абу Махди аль-Мухандис вместе с рядом официальных лиц.
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