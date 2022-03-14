Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сафронов высказался о выходке сына, который приковался ко входу в McDonald's

14.3.2022 15:10

Фото: life.ru



Художник Никас Сафронов пояснил, что его сын слишком близко к сердцу воспринял известия о скором закрытии ресторанов популярной сети.



13 февраля стал последним днем работы McDonald's.



В минувшие выходные Лука Затравкин устроил своеобразную акцию протеста на Пушкинской площади в Москве. Сын известного художника приковал себя наручниками ко входу в ресторан McDonald's и призывал заведение продолжать работу. Подоспевшие полицейские увели пианиста в отделение, а спустя некоторое время стало известно, что сын художника отделался штрафом за мелкое хулиганство.



Наследник Сафронова также опубликовал в соцсетях подробное объяснение своей позиции. По мнению Затравкина, рестораны McDonald's на протяжении долгого времени так усердно рекламировали свою продукцию, что многие россияне к ним очень привыкли. Кроме того, закрытие сети в РФ означает не только отсутствие полюбившейся еды, но и лишит граждан некого символа свободы, настаивал музыкант.



По словам Никаса Сафронова, его огорчило задержание сына. Художник пояснил, что его сын очень часто посещал рестораны McDonald's и любит такую еду. Художник выразил надежду на то, что полицейские смогут вникнуть во внутреннюю ситуацию его сына, который считает, такой фастфуд "является неким важным продуктом для студентов".



Как подчеркнул художник, в этом случае было "задето личное", иначе его сын не решился бы устроить такую публичную акцию.



Вес Затравкина сейчас составляет около 270 кг, и молодой человек настаивает, что может жить, как хочет. Он не собирается худеть, хотя его отец Никас Сафронов пытался убедить сына подумать о здоровье. По словам художника, он уже практически смирился с происходящим и старается воспринимать своего наследника таким, как есть.



Ранее 200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в туалете самолета.



Автор: Злата Богатова

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