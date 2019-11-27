Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter 200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в туалете самолета

27.11.2019 21:56

Фото: cdnvideo.ru



Как заявил сын заслуженного художника России Никаса Сафронова, он намерен найти человека, который выложил в Сеть компрометирующее его видео и привлечь к ответственности. В СМИ тем временем продолжают распространяться сообщения о том, как пианист Лука Затравкин застрял в унитазе самолета.



Сын известного российского художника попал в курьезную ситуацию, когда из Казани летел в Москву. Судя по видео- и фотоматериалам, пианисту, вес которого составляет около 200 кг, потребовалась помощь после посещения туалета.



Как передают российские СМИ, 29-летний Лука Затравкин не смог самостоятельно выбраться из туалета самолета Boeing 737. ЧП случилось, когда лайнер уже начал заходить на посадку.



Узнав о том, что его "туалетный конфуз" стал достоянием широкой общественности, музыкант выразил намерение отыскать очевидца, который запечатлел инцидент, а потом выложил видео в Сеть. По словам Затравкина, он настроен решительно и доведет дело до суда, сколько бы усилий ему не пришлось на это потратить.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 192

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