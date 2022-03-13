ИнтерНовости - новости в стране и мире
Жители Мадагаскара провели митинг в поддержку России
Жители Мадагаскара провели митинг в поддержку России
Во Франции полиция застрелила мужчину с ножом в пункте помощи Украине
Во Франции полиция застрелила мужчину с ножом в пункте помощи Украине
Глава Хорватии сообщил, откуда был выпущен упавший в Загребе беспилотник
Глава Хорватии сообщил, откуда был выпущен упавший в Загребе беспилотник
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Президент подписал закон о регистрации прав на иностранные самолетыПрезидент подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты
МВД Германии просит приостановить поезда с украинскими беженцами из ПольшиМВД Германии просит приостановить поезда с украинскими беженцами из Польши
Под Киевом погиб американский журналист Брент РеноПод Киевом погиб американский журналист Брент Рено
RT: Кадыров, предположительно, прибыл в зону спецоперации на УкраинеRT: Кадыров, предположительно, прибыл в зону спецоперации на Украине
Силуанов сообщил о заморозке $300 млрд золотовалютных резервов из-за санкцийСилуанов сообщил о заморозке $300 млрд золотовалютных резервов из-за санкций

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Конкурс "Моя любимая сказка" с издательствами "Inspiria" и "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая сказка" с издательствами "Inspiria" и "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Президент подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты


14:36
Президент подписал закон о регистрации прав на иностранные самолетыФото: livejournal.com

Глава РФ Владимир Путин подписал закон о поддержке гражданской авиации. Согласно изменениям, в России теперь будут регистрировать права на зарубежные самолеты, остающиеся в лизинге у отечественных компаний, и оформлять соответствующие сертификаты летной годности. С содержанием этого документа можно ознакомиться на портале правовой информации.

После изменения законодательства отечественные авиакомпании получат возможность сохранять парк зарубежных воздушных судов, а также эксплуатировать эти самолеты в пределах внутренних линий. Сертификация гражданской авиации будет производиться с привлечением специальных центров и испытательных лабораторий, требования к ним должно установить Министерство транспорта РФ.

Накануне власти Бермудских островов объявили о приостановлении действия сертификатов сотен самолетов российских авиакомпаний. Как указывало Управление гражданской авиации страны (BCAA), по причине введения санкций в отношении РФ они не могут в полной мере осуществлять контроль за безопасностью полетов этих воздушных судов, которые зарегистрированы на их территории.

В нашей стране в последнее время эксплуатировалось более 1,3 тыс. воздушных судов, в том числе, 739 - зарегистрированных в зарубежных реестрах.

Ранее китайские партнеры отказались поставлять запчасти российским авиакомпаниям, рассказал Валерий Кудинов, возглавляющий управление поддержания летной годности воздушных судов Росавиации. По его словам, отечественным компаниям предстоит самостоятельно определять, где они смогут получать необходимые запчасти. В числе государств, с которыми могут быть достигнуты такого рода договоренности, Кудинов указывал Турцию и Индию. Он отмечал, что в Росавиации будут лишь оказывать содействие в легализации этих запчастей.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Первое издание «Гарри Поттера» продано за £15,5 тысПервое издание «Гарри Поттера» продано за £15,5 тыс
Поклонская привезла продукты и лекарства в Херсонскую областьПоклонская привезла продукты и лекарства в Херсонскую область
Под Киевом погиб американский журналист Брент РеноПод Киевом погиб американский журналист Брент Рено
Песков ответил на вопрос об отставке НабиуллинойПесков ответил на вопрос об отставке Набиуллиной
Heineken отказался от получения финансовой выгоды в РФHeineken отказался от получения финансовой выгоды в РФ

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru