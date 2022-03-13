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Президент подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты
14:36
Фото: livejournal.com
Глава РФ Владимир Путин подписал закон о поддержке гражданской авиации. Согласно изменениям, в России теперь будут регистрировать права на зарубежные самолеты, остающиеся в лизинге у отечественных компаний, и оформлять соответствующие сертификаты летной годности. С содержанием этого документа можно ознакомиться на портале правовой информации.
После изменения законодательства отечественные авиакомпании получат возможность сохранять парк зарубежных воздушных судов, а также эксплуатировать эти самолеты в пределах внутренних линий. Сертификация гражданской авиации будет производиться с привлечением специальных центров и испытательных лабораторий, требования к ним должно установить Министерство транспорта РФ.
Накануне власти Бермудских островов объявили о приостановлении действия сертификатов сотен самолетов российских авиакомпаний. Как указывало Управление гражданской авиации страны (BCAA), по причине введения санкций в отношении РФ они не могут в полной мере осуществлять контроль за безопасностью полетов этих воздушных судов, которые зарегистрированы на их территории.
В нашей стране в последнее время эксплуатировалось более 1,3 тыс. воздушных судов, в том числе, 739 - зарегистрированных в зарубежных реестрах.
Ранее китайские партнеры отказались поставлять запчасти российским авиакомпаниям, рассказал Валерий Кудинов, возглавляющий управление поддержания летной годности воздушных судов Росавиации. По его словам, отечественным компаниям предстоит самостоятельно определять, где они смогут получать необходимые запчасти. В числе государств, с которыми могут быть достигнуты такого рода договоренности, Кудинов указывал Турцию и Индию. Он отмечал, что в Росавиации будут лишь оказывать содействие в легализации этих запчастей.
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