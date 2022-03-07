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Китай не будет поставлять России авиазапчасти
13:15
Фото: imag.one
Китайские партнеры отказали российским авиакомпаниям в поставках авиазапчастей, передает агентство "Интерфакс".
По словам руководителя управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова, РФ будет искать другие возможности.
Китай отказал России в поставках авиазапчастей, рассказал Валерий Кудинов журналистам во время конференции MRO Russia & CIS. По его словам, российским компаниям поручили самим определять, где они могут получить необходимые им запчасти. Судя по поступающим данным, после обращений в Китай договоренностей в этом направлении достичь не удалось. "Китайцы отказали", - пояснил Кудинов.
В сложившейся ситуации российская сторона будет искать возможности поставок "через другие страны". Среди таких государств Кудинов указал Турцию и Индию, пояснив, что договариваться предстоит отдельно и самостоятельно каждой отечественной компании. Росавиация будет заниматься лишь оказанием помощи в легализации этих запчастей.
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