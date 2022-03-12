|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Власти Бермуд приостановили действие сертификатов самолетов авиакомпаний РФ
07:11
Фото: theplanetsworld.com
Власти Бермудских островов приняли решение о приостановлении действия сертификатов сотен самолетов российских авиакомпаний, передает агентство "Интерфакс". Соответствующее заявление опубликовало Управление гражданской авиации страны (BCAA).
Согласно документу, приостанавливается действие сертификатов летной годности самолетов российских авиакомпаний, которые зарегистрированы на Бермудах. Пресс-служба BCAA пояснила, что из-за введения санкций в отношении РФ Управление потеряло возможность в полной мере осуществлять контроль за безопасностью полетов этих воздушных судов.
Отмечается, что временное приостановление начинает действовать для любого воздушного судна, которое находится в воздухе 13 марта в 02:59 по московскому времени, сразу после момента его приземления.
В общей сложности в России сейчас эксплуатируют свыше 1,3 тыс. воздушных судов, включая 739 зарегистрированных в иностранных реестрах, рассказала ранее Алина Малышева, возглавляющая департамент правового обеспечения и законопроектной деятельности Министерства транспорта РФ.
Судя по информации консалтингового агентства IBA, на территории Бермуд зарегистрированы более 745 самолетов, которые использовались отечественными авиакомпаниями.
Ранее стало известно, что турецкая авиакомпания Pegasus Airlines не будет осуществлять рейсы в Россию и из нее в течение двух недель - в период с 13 по 27 марта. Представители организации пояснили, что их решение связано с санкциями, которые были объявлены Евросоюзом в отношении РФ после начала проведения российскими военными спецоперации на территории Украины.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|