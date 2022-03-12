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Власти Бермуд приостановили действие сертификатов самолетов авиакомпаний РФ


07:11
Власти Бермуд приостановили действие сертификатов самолетов авиакомпаний РФФото: theplanetsworld.com

Власти Бермудских островов приняли решение о приостановлении действия сертификатов сотен самолетов российских авиакомпаний, передает агентство "Интерфакс". Соответствующее заявление опубликовало Управление гражданской авиации страны (BCAA).

Согласно документу, приостанавливается действие сертификатов летной годности самолетов российских авиакомпаний, которые зарегистрированы на Бермудах. Пресс-служба BCAA пояснила, что из-за введения санкций в отношении РФ Управление потеряло возможность в полной мере осуществлять контроль за безопасностью полетов этих воздушных судов.

Отмечается, что временное приостановление начинает действовать для любого воздушного судна, которое находится в воздухе 13 марта в 02:59 по московскому времени, сразу после момента его приземления.

В общей сложности в России сейчас эксплуатируют свыше 1,3 тыс. воздушных судов, включая 739 зарегистрированных в иностранных реестрах, рассказала ранее Алина Малышева, возглавляющая департамент правового обеспечения и законопроектной деятельности Министерства транспорта РФ.

Судя по информации консалтингового агентства IBA, на территории Бермуд зарегистрированы более 745 самолетов, которые использовались отечественными авиакомпаниями.

Ранее стало известно, что турецкая авиакомпания Pegasus Airlines не будет осуществлять рейсы в Россию и из нее в течение двух недель - в период с 13 по 27 марта. Представители организации пояснили, что их решение связано с санкциями, которые были объявлены Евросоюзом в отношении РФ после начала проведения российскими военными спецоперации на территории Украины.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 349

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