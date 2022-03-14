Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Казахстане задержан племянник Назарбаева

14.3.2022 13:48

Фото: tengrinews.kz



Родственника первого президента Казахстана - Кайрата Сатыбалдыулы - задержали по подозрению в хищениях в "Казахтелекоме".



Антикоррупционная служба республики сообщила, что речь идет об особо крупном размере ущерба.



Антикоррупционное ведомство расследует уголовное дело, которое завели по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком". В официальном сообщении указывалось, что в рамках начатого разбирательства задержан Кайрат Сатыбалдыулы. Племянник экс-главы Казахстана помещен в СИЗО.



Силовики сейчас проверяют Сатыбалдыулы на возможную причастность к каким-либо другим преступлениям, способным представлять угрозу для безопасности государства, отметили представители Антикоррупционной службы республики. Какие-либо детали обвинения в ведомстве озвучить отказались, сославшись на ст. 201 УПК Казахстана. Информация не разглашается в интересах следствия.



Кайрат Сатыбалдыулы является сыном младшего брата Нурсултана Назарбаева, Сатыбалды Назарбаева. Родственника экс-президента республики ранее включили в перечень наиболее влиятельных бизнесменов страны, который был подготовлен экспертами Forbes Kazakhstan. По данным открытых источников, размер состояния Сатыбалдыулы может превышать $160 млн.



В прошлом родственник первого президента Казахстана занимал различные госпосты, являлся заместителем акима столицы страны, а также занимал руководящей деятельностью в ряде национальных компаний.



Ранее Нурсултан Назарбаев прокомментировал события, которые происходили на территории Казахстана в начале этого года. В специальном видеообращении первый президент республики подчеркивал, что в стране нет раскола элит. Как заявил Назарбаев, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти.



Напомним, обстановка в Казахстане начала резко обостряться в первые дни января, когда в городе Жанаозен прошли манифестации из-за существенного повышения стоимости сжиженного газа. Вскоре акции протеста распространились на Алма-Ату и другие населенные пункты. Митинги стремительно перерастали в беспорядки, в городах начали орудовать мародеры.



Автор: Злата Богатова

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