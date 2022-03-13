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Женская сеть myJulia.ru
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Пропавшая в Москве модель найдена убитой
13.3.2022 16:20
Фото: smi2.net
В Липецке нашли останки Гретты Ведлер, пропавшей около года назад в Москве. Как передают российские СМИ, тело манекенщицы было обнаружено в чемодане.
Вероятно, преступление было совершено вскоре после исчезновения девушки.
Тело Гретты Ведлер с признаками криминальной смерти обнаружили в автомобиле, который был брошен в Липецке. Останки девушки, внезапно исчезнувшей около года назад, нашли в чемодане, передает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных структурах. Полицейским уже удалось установить личность подозреваемого, мужчина задержан. Следователи продолжают выяснять обстоятельства трагического происшествия.
В последний раз Ведлер выходила на связь в конце февраля 2021 года. Девушка исчезла из отеля, расположенного на улице Лесная. По словам знакомых, бойфренд манекенщицы был агрессивен, он постоянно преследовал ее и даже угрожал расправой.
В конце прошлого года в Соединенных Штатах задержали подозреваемого в убийстве Анджелы Кукавски, которая пропала без вести еще 23 декабря. В прошлом она сотрудничала с Ким Кардашьян и Ники Минаж, оказывая услуги в качестве финансового менеджера. Женщина была жестоко убита в собственном доме, куда проник ее бывший любовник Джейсон Баркер, полагают американские следователи. Останки Кукавски обнаружили в багажнике автомобиля, который был оставлен в одном из районов Лос-Анджелеса.
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