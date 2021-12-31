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В США убили финансового менеджера Ким Кардашьян
31.12.2021 21:22
Фото: fredtvshow.com
В Соединенных Штатах задержан подозреваемый в убийстве Анджелы Кукавски, которая пропала без вести еще 23 декабря.
В прошлом она сотрудничала с Ким Кардашьян и Ники Минаж, оказывая услуги в качестве финансового менеджера, передает портал TMZ.
Полиция задержала по подозрению в причастности к убийству Анджелы Кукавски ее бывшего любовника, сообщают американские СМИ. Джейсон Баркер указал место, где спрятал останки женщины. В результате тело менеджера обнаружили в багажнике автомобиля, который был оставлен в одном из районов Лос-Анджелеса.
Предположительно, женщина была жестоко убита в собственном доме, куда проник Джейсон Баркер. Расправившись с женщиной, он перенес ее тело в багажник собственной машины. В полиции пояснили, что подозреваемый "действовал хладнокровно". Мотивом убийства могло стать желание отомстить или вымогательство.
В прошлом среди клиентов Кукавски были наследники Тупака, а также Ким Кардашьян и Ники Минаж. Звезды сейчас выражают близким погибшей, которая была многодетной матерью, искренние соболезнования.
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