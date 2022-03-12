|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Премьер Японии выступил за реформу СБ ООН из-за спецоперации России
09:12
Фото: imag.one
Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за проведение реформы Совета безопасности ООН в связи с масштабной спецоперацией, которую Россия сейчас проводит на территории Украины.
Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.
Японский премьер-министр Фумио Кисида выступил за проведение реформы Совета Безопасности ООН из-за действий российских властей, начавших спецоперацию на территории Украины. Представитель официального Токио высказался на эту тему в ходе съезда правящей Либерально-демократической партии, передает Kyodo.
В чем может заключаться суть такого реформирования, пока не разъясняется.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил глава российского государства, нужно защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин при этом назвал геноцидом.
Путин объяснял свое решение просьбой, которая поступила от руководителей республик Донбасса. Вскоре после начала активных действий Соединенные Штаты, Великобритания, государства Евросоюза и многие другие страны, включая Японию, начали вводить санкции в отношении российских физических и юридических лиц.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|