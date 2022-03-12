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Премьер Японии выступил за реформу СБ ООН из-за спецоперации России


09:12
Премьер Японии выступил за реформу СБ ООН из-за спецоперации РоссииФото: imag.one

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за проведение реформы Совета безопасности ООН в связи с масштабной спецоперацией, которую Россия сейчас проводит на территории Украины.

Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Японский премьер-министр Фумио Кисида выступил за проведение реформы Совета Безопасности ООН из-за действий российских властей, начавших спецоперацию на территории Украины. Представитель официального Токио высказался на эту тему в ходе съезда правящей Либерально-демократической партии, передает Kyodo.

В чем может заключаться суть такого реформирования, пока не разъясняется.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил глава российского государства, нужно защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин при этом назвал геноцидом.

Путин объяснял свое решение просьбой, которая поступила от руководителей республик Донбасса. Вскоре после начала активных действий Соединенные Штаты, Великобритания, государства Евросоюза и многие другие страны, включая Японию, начали вводить санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 328

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