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Жительницу Обнинска подозревают в убийстве 11-месячного сына
13.3.2022 08:18
Фото: v-2020.org
Правоохранительные органы города Обнинска Калужской области задержали 23-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве ребенка.
Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане, заключена под стражу.
О случившемся рассказывает пресс-служба регионального СУ СКР. По данным ведомства, по факту гибели ребенка уже возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Тело 11-месячного мальчика нашли в чемодане в квартире одного из домов Обнинска. По версии следствия, к гибели младенца может быть причастна его мать. Обстоятельства трагического происшествия, включая мотивы преступления, устанавливаются.
Представители регионального следственного управления СКР пояснили, что в рамках начатого разбирательства также будет дана правовая оценка деятельности или бездействию должностным лицам, которые могли допустить смерть ребенка. В зависимости от результатов может быть предъявлено обвинение по ст. 293 УК РФ (халатность).
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