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Приморским врачам не удалось спасти мальчика, пострадавшего от взрыва
12.3.2022 18:02
Фото: vk.com
Второй из мальчиков, пострадавших от взрыва неизвестного оружия в Приморском крае, сегодня утром скончался в больнице от полученных ранений.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей регионального СУ СКР.
В ходе начатой проверки правоохранители установили, что ЧП случилось накануне, 11 марта, во дворе дома № 66 по улице Приморская в населенном пункте Владимировка Октябрьского района. Двоюродные братья 2010 года рождения обнаружили взрывоопасный предмет на окраине села.
Один из мальчиков погиб на месте взрыва, второго доставили в больницу с серьезными ранениями. После случившегося следственные органы Приморского края возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Вид оружия, найденного детьми, сейчас устанавливают эксперты. В ведомстве пояснили, что погибшим мальчикам было одиннадцать и двенадцать лет. По версии следствия, дети могли неосторожно обойтись с некими взрывоопасными предметами или веществами, спровоцировав их детонацию.
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