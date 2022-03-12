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Приморским врачам не удалось спасти мальчика, пострадавшего от взрыва


12.3.2022 18:02
Приморским врачам не удалось спасти мальчика, пострадавшего от взрываФото: vk.com

Второй из мальчиков, пострадавших от взрыва неизвестного оружия в Приморском крае, сегодня утром скончался в больнице от полученных ранений.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей регионального СУ СКР.

В ходе начатой проверки правоохранители установили, что ЧП случилось накануне, 11 марта, во дворе дома № 66 по улице Приморская в населенном пункте Владимировка Октябрьского района. Двоюродные братья  2010 года рождения обнаружили взрывоопасный предмет на окраине села.

Один из мальчиков погиб на месте взрыва, второго доставили в больницу с серьезными ранениями. После случившегося следственные органы Приморского края возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Вид оружия, найденного детьми, сейчас устанавливают эксперты. В ведомстве пояснили, что погибшим мальчикам было одиннадцать и двенадцать лет. По версии следствия, дети могли неосторожно обойтись с некими взрывоопасными предметами или веществами, спровоцировав их детонацию.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 317

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