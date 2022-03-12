Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во Франции полиция застрелила мужчину с ножом в пункте помощи Украине

12.3.2022 17:07

Фото: vk.com



Полиция французского города Марсель нейтрализовала мужчину, пытавшегося напасть с ножом на сотрудников правоохранительных органов.



Об инциденте, зафиксированном на юге страны, сообщает La Provence.



Со ссылкой на заявление местных властей отмечается, что ЧП случилось в здании мэрии Марселя, которое находится неподалеку от городского порта. Правоохранители организовали там сбор пожертвований для Украины.



Как рассказал журналистам мэр Марселя Бенуа Паян, полицейские несколько раз предупредили нападавшего, однако мужчина не успокаивался. В результате силовики были вынуждены стрелять на поражение, учитывая, что нарушитель был вооружен. От полученных повреждений злоумышленник погиб на месте.



По последним официальным данным, пострадал один полицейский. С ранением руки его экстренно госпитализировали.



Случившееся прокомментировал глава МВД Франции Жеральд Дарманин. По словам министра, нападавший является французом и в прошлом не имел проблем с законом. Обстоятельства и мотивы произошедшего устанавливаются. Администрация Марселя обратилась к населению воздерживаться от визитов в район, где зафиксирован инцидент.



Автор: Злата Богатова

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