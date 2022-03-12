|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Во Франции полиция застрелила мужчину с ножом в пункте помощи Украине
12.3.2022 17:07
Фото: vk.com
Полиция французского города Марсель нейтрализовала мужчину, пытавшегося напасть с ножом на сотрудников правоохранительных органов.
Об инциденте, зафиксированном на юге страны, сообщает La Provence.
Со ссылкой на заявление местных властей отмечается, что ЧП случилось в здании мэрии Марселя, которое находится неподалеку от городского порта. Правоохранители организовали там сбор пожертвований для Украины.
Как рассказал журналистам мэр Марселя Бенуа Паян, полицейские несколько раз предупредили нападавшего, однако мужчина не успокаивался. В результате силовики были вынуждены стрелять на поражение, учитывая, что нарушитель был вооружен. От полученных повреждений злоумышленник погиб на месте.
По последним официальным данным, пострадал один полицейский. С ранением руки его экстренно госпитализировали.
Случившееся прокомментировал глава МВД Франции Жеральд Дарманин. По словам министра, нападавший является французом и в прошлом не имел проблем с законом. Обстоятельства и мотивы произошедшего устанавливаются. Администрация Марселя обратилась к населению воздерживаться от визитов в район, где зафиксирован инцидент.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|