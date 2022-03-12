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На западе Антарктиды найдено затонувшее более 100 лет назад судно Шеклтона


12.3.2022 12:05
На западе Антарктиды найдено затонувшее более 100 лет назад судно ШеклтонаФото: vk.com

Коллектив исследователей смог обнаружить фрагменты судна знаменитого британского деятеля Эрнеста Шеклтона, изучавшего Антарктику более века назад, передает агентство France-Presse.

По словам участников поисковой группы, в которую входило более ста человек, степень сохранности обломков корабля можно назвать "фантастической".

Судно SA Agulhas II выдвинулось на поиски затонувшего корабля Endurance из Кейптауна 5 февраля. На борту находилась группа из 110 человек. Как и предполагали исследователи, обломки старинного судна находились на глубине около трех тысяч метров. Специалисты отмечают, что сохранность фрагментов корабля Эрнеста Шеклтона можно считать "фантастической".

В 2019 году ученые совершили экспедицию в море Уэдделла, Тогда им почти удалось добраться до возможного места крушения корабля, но по причине очень плохой погоды миссию пришлось завершить преждевременно. В тот момент специалисты уже утверждали, что обломки судна могли очень хорошо сохраниться из-за низкой температуры, минимального уровня кислорода и отсутствия солнечного света.

Британский исследователь Антарктики Эрнест Шеклтон (1874-1922) принимал участие в экспедиции Роберта Скотта на судне Discovery (1901-1904) и руководил походами, осуществленными в 1907-1909 и 1914-1917 годах, когда удалось открыть горную цепь на Земле Виктории и Полярное плато, исследовать берег Земли Котса и совершить другие открытия.

В 1915 году Шеклтон предпринял безуспешную попытку совершить путешествие через Антарктиду. Корабль Endurance, застрявший во льдах, дрейфовал в течение нескольких месяцев, а потом был раздавлен глыбами. Члены экспедиции смогли спастись на гребных лодках.

Ранее израильские исследователи рассказали о перстне с изображением Иисуса Христа и других артефактах, которые были найдены на кораблях, затонувших у древнего порта Кесарии. По словам специалистов, кольцо из золота с зеленым драгоценным камнем обнаружили среди сотен серебряных и бронзовых монет, находившихся долгое время на дне Средиземного моря. Предварительно уникальный перстень датировали серединой III века.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 287

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