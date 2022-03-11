Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Голикова призвала оперативно реагировать на изменения рынка труда для сохранения рабочих мест

11:28

Фото: livejournal.com



Правительству РФ стоит своевременно анализировать изменения, происходящие на отечественном рынке труда, и предпринимать меры в целях сохранения рабочих мест. Вице-премьер России Татьяна Голикова высказалась на эту тему во время заседания межведомственной рабочей группы под руководством главы кабмина Михаила Мишустина, передает ТАСС.



Рабочая группа по реагированию на ситуацию, которая сейчас складывается на рынке труда в России, сформирует конкретные предложения. Они затем будут рассматриваться, в частности, в рамках заседаний правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики РФ с учетом санкционных ограничений.



Как подчеркнула вице-премьер, сейчас важно действовать на опережение, чтобы сохранять рабочие места и поддерживать занятость граждан. По словам Голиковой, уже идет подготовка соответствующих изменений законодательства.



На заседании выступил ряд докладчиков, которые сообщили, как складывается обстановка на предприятиях отечественной сферы автомобилестроения. Среди них были руководители АО "Автоваз", ПАО "Камаз" и ООО "Фольксваген Груп Рус", а также ряда других организаций. Они дали представление о мерах, которые уже предпринимаются в целях сохранения кадрового состава, а также озвучили конкретные предложения, направленные на поддержку отрасли.



Напомним, в начале марта стало известно, что "АвтоВАЗ" на четыре дня приостанавливает сборку машин. Руководство приняло такое решение, чтобы не допустить значительного понижения уровня доходов работников, объявив, в частности, 5 марта днем простоя на производствах в Ижевске и Тольятти.



Автор: Злата Богатова

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