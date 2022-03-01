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«АвтоВАЗ» приостановит сборку автомобилей на 4 дня
08:25
Фото: carsweek.ru
"АвтоВАЗ" на четыре дня приостанавливает сборку машин в связи с продолжающимся кризиса в сфере поставок электронных компонентов, передает "Интерфакс". Руководство приняло такое решение, чтобы не допустить значительного понижения уровня доходов работников, и объявляет 5 марта днем простоя на производствах в Ижевске и Тольятти.
Как отметил представитель компании, 5 марта объявляется днем простоя с сохранением заработной платы сотрудников. Кроме того, подобный режим будет действовать с 9 марта по 11 марта. За эти дни работники получат оплату в размере двух третей от их среднемесячного заработка. Сотрудникам предлагается использовать эти дни на условиях полной оплаты как дни отпуска, с переносом с декабря текущего года, пояснили в "АвтоВАЗе".
Предстоящие изменения в графике деятельности не затронут службы, которые отвечают за бесперебойную работу инфраструктуры предприятия, и подразделения службы инжиниринга, участвующие в разработке новых проектов. В прежнем режиме в указанный период также будут работать подразделения и дочерние компании, где осуществляется производство и дистрибуция запчастей, в частности, "Лада Имидж", и обслуживание клиентов, в том числе, "Лада Сервис".
Как компания будет работать в последующие недели, руководство автопроизводителя объявит позже.
Накануне стало известно, что BMW прекращает сборку автомобилей в Калининграде. Руководство автоконцерна приняло решение в отношении завода "Автотор", объяснив свои действия изменениями в геополитической обстановке.
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