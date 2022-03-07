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В Хакасии двое детей погибли, еще трое пострадали при пожаре в частном доме


7.3.2022 14:03
В Хакасии двое детей погибли, еще трое пострадали при пожаре в частном домеФото: smi2.net

Следственные органы города Черногорска в Хакасии возбудили уголовное дело после трагической гибели двух малолетних детей в результате пожара в частном доме.

Три ребенка пострадали, сообщили в региональном СУ СКР.

По данным ведомства, ЧП случилось в доме на улице Фрунзе, где проживала многодетная семья. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы минувшей ночью, примерно в два часа по местному времени. Как пояснили родители, накануне вечером вся семья легла спать. Внезапно проснувшийся мужчина смог заметить произошедшее, после чего помог выбраться из дома супруге и детям. К месту пожара сразу же прибыла бригада медиков.

Двое детей скончались, когда их доставили в больницу, указано в сообщении ведомства. Жертвами пожара стали девятилетний мальчик и пятилетняя девочка. Их мать, а также трое детей экстренно госпитализированы. В медицинском учреждении оказывают помощь маленьким пациентам возраста трех, семи и двенадцати лет.

Согласно предварительным выводам специалистов, возгорание началось около розетки, в которую было вставлено устройство для зарядки мобильного телефона. Обстоятельства случившегося выясняются в рамках уголовного дела, которое возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 158

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