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Первое издание «Гарри Поттера» продано за £15,5 тыс
10.3.2022 21:11
Фото: goodnews.ua
На аукционе за £15,5 тыс. (более 2,3 млн рублей) продали первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", передает BBC.
Старый владелец купил книгу за 50 пенсов (около 80 рублей) в благотворительном магазине.
На многих страницах романа можно увидеть детские каракули, однако это не помешало выставить раритетное издание на торги. Более того, ценители сочли росчерки поверх текста "очаровательным" дополнением.
Продавец книги, пожелавший не называть свое имя, признался, что "ошеломлен" вырученной суммой. По его словам, он понимал ценность книги, которая представляет собой "часть современной истории", однако конечный результат оказался "экстраординарным".
Впервые книга "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг была издана в 1997 году в количестве лишь 500 экземпляров.
Ранее Джоан Роулинг вновь оказалась в центре полемики, связанной с принятием закона, касающегося прав ЛГБТ-активистов.
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