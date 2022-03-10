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Активисты снова критикуют Джоан Роулинг


10.3.2022 15:41
Активисты снова критикуют Джоан РоулингФото: t1.ua

Британская писательница Джона Роулинг снова стала объектом резкой критики со стороны представителей ЛГБТ-сообщества, передает Screen Rant.

Автор серии романов о Гарри Поттере высказалась в Twitter по поводу законопроекта, который собираются принять в Шотландии.

Комментируя заявление по поводу шотландского законопроекта о признании пола, Джоан Роулинг, в частности, пояснила, что такие изменения способны навредить самым "уязвимым женщинам в обществе". В полемику с писательницей вскоре вступила первый министр Шотландии Никола Стерджен, после чего литератор разместила еще несколько постов на эту тему.

По мнению Роулинг, новый закон повлечет за собой риск негативных событий для женщин, которые в прошлом пережили изнасилование и находятся в заключении. Писательница отметила, что Стерджен информировали о различных слабых местах и недостатках этого законопроекта. Однако чиновница предпочла проигнорировать сообщения, поступавшие от "нескольких женских групп", указала автор книг о Гарри Поттере.

В своих публикациях писательница подчеркнула, что власти в будущем не смогут сделать вид, что не знали о потенциальных рисках, если подобные события начнут происходить из-за принятия закона.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Джоан Роулинг появится в спецэпизоде "Гарри Поттера". До того в СМИ распространились сведения о том, то автор книг не вошла в списки приглашенных гостей из-за своей позиции о трансгендерах.

В минувшем январе британский актер Джейсон Айзекс, игравший в фильмах о Гарри Поттере роль Люциуса Малфоя, отказался критиковать писательницу за ее мнение. Скандал разгорелся в 2020 году, когда Джоан Роулинг решила напомнить, что женщинами называются те, у кого происходит менструация. Это замечание повлекло за собой настоящую травлю литератора со стороны ЛГБТ-активистов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 225

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