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Джоан Роулинг появится в спецэпизоде «Гарри Поттера»
29.12.2021 14:10
Фото: wadsam.com
Британская писательница Джоан Роулинг все же будет участвовать в съемках спецвыпуска "20-я годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс", передает The Independent.
Ранее в СМИ распространились сведения о том, то автор книг не указана в списках приглашенных гостей.
В эпизоде актеры, сыгравшие ранее в фильмах серии о мальчике-волшебнике, обсудят роль Гарри Поттера и книг Джоан Роулинг на их жизнь. Кроме того, предполагается, что создатели кинофраншизы расскажут о том, каким сложным был выбор артиста на главную роль. В фильм также войдут архивные записи, включая фрагменты интервью с участием писательницы.
Премьера проекта запланирована на 1 января 2022 года.
Ранее в британской прессе появились сообщения о том, что имени Джоан Роулинг нет в списках приглашенных гостей, которые будут участвовать в съемках спецвыпуска. Поклонники франшизы начали высказывать мнения о том, что это может быть продолжением скандала, спровоцированного высказываниями писательницы о трансгендерах.
Напомним, минувшей весной в Новой Зеландии из-за высказываний Роулинг даже решили отменить викторину по "Гарри Поттеру". Мероприятие должно было состояться в рамках книжного фестиваля Booktown, однако оргкомитет проконсультировался с литературными экспертами и представителями ЛГБТ-сообщества, после чего пришел к выводу, что проведение конкурса может навредить некоторым людям, а это недопустимо.
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