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Эрмитаж просит вернуть картины с выставки в Милане
10.3.2022 14:25
Фото: livejournal.com
Руководство Эрмитажа попросило досрочно возвратить в Россию произведения искусства, которые были переданы итальянским партнерам для проведения выставки.
Экспозиция проходит в Королевском дворце Милана, передает Ansa.
Представители российской стороны обратились к организаторам выставки, проходящей в Италии, с просьбой досрочно вернуть в РФ картины, которые входят в коллекцию музея. Представленные на экспозиции в Милане произведения искусства должны возвратиться в Петербург в течение марта 2022 года, отмечается в сообщении.
Как стало известно, среди картин, направленных в Милан, есть несколько работ Тициана.
Ранее Эрмитаж Амстердама объявил о разрыве отношений с Государственном Эрмитажем в Петербурге. Как указывалось на официальном сайте музея и выставки на реке Амстел, руководство зарубежного музея в течение долго времени старалось дистанцироваться от политических событий в России, однако было вынуждено принять такое решение в связи с обстановкой на Украине.
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