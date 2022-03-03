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Музей Нидерландов отказаля от взаимодействия с Эрмитажем
06:16
Фото: multiurok.ru
Эрмитаж Амстердама объявил о разрыве отношений с Государственном Эрмитажем в Петербурге.
Как указано на сайте музея и выставки на реке Амстел, руководство музея в течение долго времени старалось дистанцироваться от политических событий в России, однако вынуждено принять такое решение в связи с обстановкой на Украине.
В заявлении указано, что амстердамский филиал Эрмитажа пытался сосредоточиться на значении и ценности художественных сокровищ, ведь тщательно выстроенное взаимодействие с Эрмитажем в Петербурге позволило Нидерландам получить доступ к одной из наиболее известных на планете коллекций. В этих произведениях искусства европейские партнеры черпали идеи и материалы для экспозиций.
Однако позиция руководства музея изменилась, когда власти РФ объявили о проведении масштабной спецоперации на территории Украины. В результате совет и директора культурного учреждения пришли к решению о необходимости прекратить отношения с российским музеем, передает ТАСС.
Как констатируют в своем заявлении голландцы, в течение десятков лет двустороннее сотрудничество было гармоничным и продуктивным, однако у Эрмитажа Амстердама сейчас "нет другого выбора". Выразив надежду на мир, представители музея допустили в будущем восстановление прерванных связей с Эрмитажем.
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