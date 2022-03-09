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Мазепин сообщил, что Haas расторг контракт, не связавшись с ним
9.3.2022 22:06
Фото: imgsmail.ru
Россиянин Никита Мазепин с осуждением прокомментировал решение американской команды Haas о разрыве контракта.
Пилот пояснил, что получил соответствующее письмо еще на прошлой неделе, передает агентство "Интерфакс".
На состоявшейся сегодня пресс-конференции Никита Мазепин назвал решение Haas безосновательным и несправедливым. По словам гонщика, его проинформировали о немедленном прекращении контракта на прошлой неделе. Ранее Международная автомобильная федерация разрешила российским пилотам продолжать участвовать в гонках в нейтральном статусе, и он принял это решение, отметил Мазепин.
23-летний пилот также пояснил, что ситуация оказалась для него "очень болезненной и неожиданной". Но учитывая, что напрямую никто из команды с ним так и не связался, он воздержится от каких-либо других публичных комментариев.
По последним данным, в команде "Формулы-1" Haas россиянина заменит датчанин Кевин Магнуссен. Автогонщик уже подписал соответствующий контракт.
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