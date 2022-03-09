ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Турции ограничили продажу билетов россиянам в третьи страны
В Турции ограничили продажу билетов россиянам в третьи страны
Названы страны, куда туристы из РФ могут отправиться с картами «Мир»
Названы страны, куда туристы из РФ могут отправиться с картами «Мир»
Газета The New York Times вывозит своих журналистов из России
Газета The New York Times вывозит своих журналистов из России
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Турции ограничили продажу билетов россиянам в третьи страныВ Турции ограничили продажу билетов россиянам в третьи страны
Правительство РФ запретило вывозить из страны больше 200 видов товаровПравительство РФ запретило вывозить из страны больше 200 видов товаров
Лондон объявил санкции против Абрамовича, Сечина и МиллераЛондон объявил санкции против Абрамовича, Сечина и Миллера
Китай не будет поставлять России авиазапчастиКитай не будет поставлять России авиазапчасти
Adidas приостанавливает работу магазинов в РоссииAdidas приостанавливает работу магазинов в России

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Конкурс "Моя любимая сказка" с издательствами "Inspiria" и "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая сказка" с издательствами "Inspiria" и "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Мазепин сообщил, что Haas расторг контракт, не связавшись с ним


9.3.2022 22:06
Мазепин сообщил, что Haas расторг контракт, не связавшись с нимФото: imgsmail.ru

Россиянин Никита Мазепин с осуждением прокомментировал решение американской команды Haas о разрыве контракта.

Пилот пояснил, что получил соответствующее письмо еще на прошлой неделе, передает агентство "Интерфакс".

На состоявшейся сегодня пресс-конференции Никита Мазепин назвал решение Haas безосновательным и несправедливым. По словам гонщика, его проинформировали о немедленном прекращении контракта на прошлой неделе. Ранее Международная автомобильная федерация разрешила российским пилотам продолжать участвовать в гонках в нейтральном статусе, и он принял это решение, отметил Мазепин.

23-летний пилот также пояснил, что ситуация оказалась для него "очень болезненной и неожиданной". Но учитывая, что напрямую никто из команды с ним так и не связался, он воздержится от каких-либо других публичных комментариев.

По последним данным, в команде "Формулы-1" Haas россиянина заменит датчанин Кевин Магнуссен. Автогонщик уже подписал соответствующий контракт.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 177

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В Кемерово пользователя соцсети оштрафовали по статье о дискредитации армииВ Кемерово пользователя соцсети оштрафовали по статье о дискредитации армии
В Тверской области мужчина умер после драки с подростками в автобусеВ Тверской области мужчина умер после драки с подростками в автобусе
В Ростовской области 4 человека погибли в двойном ДТПВ Ростовской области 4 человека погибли в двойном ДТП
Жителей Мариуполя эвакуируют в ЗапорожьеЖителей Мариуполя эвакуируют в Запорожье
Санду осудила жителей Молдавии, публично жалующихся на украинских беженцевСанду осудила жителей Молдавии, публично жалующихся на украинских беженцев

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru