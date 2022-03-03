Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Mastercard приостанавливает оказание услуг в России

07:05

Фото: vk.com



Американская корпорация Mastercard прекращает деятельность на территории России.



Предполагается, что выпущенные российскими банками карты не будут поддерживаться международными платежными системами, передает ТАСС.



Карты, которые были выпущены банками на территории РФ, не будут поддерживаться Mastercard, указывается в заявлении международной платежной системы. Кроме того, все карты Mastercard, оформленные за ганицей, не будут действовать в банкоматах и магазинах России. Всем, кто сейчас находится за рубежом, настоятельно рекомендуют поспешить, чтобы снять наличные.



Соответствующее заявление появилось на официальном сайте американской финансовой корпорации Mastercard. Как подчеркивается в документе, решение руководства компании о приостановлении оказания сетевых услуг в РФ обусловлено санкционными мерами, которые были объявлены в связи с ситуацией на Украине. В компании при этом выразили готовность начать работу по возобновлению сотрудничества с российскими партнерами, как только это станет "уместно и разрешено законом".



Ранее страны Запада пришли к договоренности об отключении банков РФ от платежной системы SWIFT. Как поясняли в кабмине Германии, ограничения затронут организации, которые оказались под действием санкций, и в случае необходимости этот перечень могут расширить.



В конце февраля появились сведения о том, что власти Соединенных Штатов постараются сохранить в системе SWIFT некоторые банки РФ. Подготовкой списка финансовых организаций для отключения занимался Евросоюз во главе с Бельгией, где располагается находится Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций.



Автор: Злата Богатова

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