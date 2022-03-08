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ФИФА признала победу Польши над Россией в стыках за путевку на ЧМ
8.3.2022 23:34
Фото: vk.com
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение утвердить автоматическую победу национальной команды Польши над Россией в полуфинальном стыковом матче за путевку на чемпионат мира-2022.
Соответствующее заявление появилось на официальном сайте спортивной организации.
Как указано в тексте, 29 марта 2022 года команде Польши предстоит встреча с победителем игры между сборными Швеции и Чехии.
Ранее предполагалось, что российские футболисты примут команду Польши 24 марта на стадионе "Динамо". Встреча с поляками должна была стать матчем 1/2 финала стыков на ЧМ-2022. В случае победы россиянам предстояло на том же стадионе сыграть с победителем пары Швеция - Чехия. Однако в футбольном союзе Польши отказались от запланированного матча.
Затем от игры с национальной командой РФ, которая должна была состояться в рамках отбора на Чемпионат мира по футболу, отказался Шведский футбольный союз.
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